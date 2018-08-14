Burcu firarda

Güzel oyuncu Burcu Biricik ile reklamcı eşi Emre Yetkin, Evliya Çelebi'ye rakip çıktı! Yurt dışına giden ikilinin ilk durağı Japonya'nın başkenti Tokyo oldu. 30 Temmuz'da gittikleri İstanbul'dan 13 bin kilometre uzaklıktaki Tokyo'nun altını üstüne getiren gezgin çift, 4 gün sonra soluğu Nara'da aldı. Ardından 32 kilometre uzaklıktaki Osaka'ya geçen ikili, Uzakdoğu mutfağının lezzetlerini tattı.
İMRENDİREN TATİL
Osaka'nın ardından Kyoto şehrinde de bol bol gezen çift, önceki gün ise rotasını Malezya'ya çevirdi. Yaklaşık 5 bin kilometre yol giderek Penang Adaları'na ulaşan ünlü oyuncuyla eşi, 2 haftada yaklaşık 18 bin kilometre kat etti. İkili, çıktıkları dünya tatilinden fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerini kıskandırdı...
İMRENDİREN TATİL
Osaka'nın ardından Kyoto şehrinde de bol bol gezen çift, önceki gün ise rotasını Malezya'ya çevirdi. Yaklaşık 5 bin kilometre yol giderek Penang Adaları'na ulaşan ünlü oyuncuyla eşi, 2 haftada yaklaşık 18 bin kilometre kat etti. İkili, çıktıkları dünya tatilinden fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerini kıskandırdı...
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