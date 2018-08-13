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Serenay’ın gizli cenneti

Serenay’ın gizli cenneti
Aşklarını gözden uzak yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, bu kuralı tatilde de bozmadı. Güzel oyuncu, Çanakkale Ayvacık'taki Simug Inn adlı otelde aşkıyla romantik anlar yaşıyor. Sarıkaya, dün de Bürsin'le sokaklarda el ele gezdi.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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