Aşklarını gözden uzak yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, bu kuralı tatilde de bozmadı. Güzel oyuncu, Çanakkale Ayvacık'taki Simug Inn adlı otelde aşkıyla romantik anlar yaşıyor. Sarıkaya, dün de Bürsin'le sokaklarda el ele gezdi.
Serenay’ın gizli cenneti
Etiketler: Çanakkale , Serenay Sarıkaya , Ayvacık
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.