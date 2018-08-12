Dünya çapındaki çocuklar yararına çalışmalar yürüten UNICEF'in önceki akşam İtalya'nın Porto Cervo kentindeki Villa Violina'da düzenlenen geleneksel yaz galasına yıldız yağdı. Ricky Martin ile Rita Ora'nın sahne aldığı geceye Türkiye'den de iki ünlü isim katıldı.
Yıldızlı gecede Türk şıklığı
Önceki akşam İtalya'da düzenlenen UNICEF’in yaz galasına Türk şıklığı damga vurdu. Sosyetik Yasemin Taciroğlu ile Şeyma Subaşı katıldıkları galada şıklıklarıyla göz kamaştırdı
Dünya çapındaki çocuklar yararına çalışmalar yürüten UNICEF'in önceki akşam İtalya'nın Porto Cervo kentindeki Villa Violina'da düzenlenen geleneksel yaz galasına yıldız yağdı. Ricky Martin ile Rita Ora'nın sahne aldığı geceye Türkiye'den de iki ünlü isim katıldı.
Etiketler: Şeyma Subaşı , Sosyetik Yasemin Taciroğlu , Ricky Martin , Rita Ora , Heidi Klum , Nicole Scherzinger
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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