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Yıldızlı gecede Türk şıklığı

Önceki akşam İtalya'da düzenlenen UNICEF’in yaz galasına Türk şıklığı damga vurdu. ile katıldıkları galada şıklıklarıyla göz kamaştırdı




Dünya çapındaki çocuklar yararına çalışmalar yürüten UNICEF'in önceki akşam İtalya'nın Porto Cervo kentindeki Villa Violina'da düzenlenen geleneksel yaz galasına yıldız yağdı. Ricky Martin ile Rita Ora'nın sahne aldığı geceye Türkiye'den de iki ünlü isim katıldı.
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