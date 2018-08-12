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Klasik tutku!

Klasik tutku!
Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden 'a 21'inci doğum günü hediyesi olarak sevgilisi 'tan klasik otomobil geldi. 'li reality şov yıldızı, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası Travis Scott'tan aldığı hediyeyi sosyal medyadan paylaştı. Travis Scott'ın hediyesi, 1950 model bir Rolls Royce. Vintage Rolls Royce marka otomobillerin ABD'deki fiyatı 75 bin dolarla 300 bin dolar arasında değişiyor.

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