Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Kylie Jenner'a 21'inci doğum günü hediyesi olarak sevgilisi Travis Scott'tan klasik otomobil geldi. ABD'li reality şov yıldızı, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası Travis Scott'tan aldığı hediyeyi sosyal medyadan paylaştı. Travis Scott'ın hediyesi, 1950 model bir Rolls Royce. Vintage Rolls Royce marka otomobillerin ABD'deki fiyatı 75 bin dolarla 300 bin dolar arasında değişiyor.
Klasik tutku!
Etiketler: Kylie Jenner , Rolls-Royce , Travis Scott , ABD
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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