Mavinin 50 tonu!

Rol aldığı 'Grinin Elli Tonu' adlı film serisiyle özellikle kadınların hayranlığını kazanan Jamie Dornan, önceki gün eşi Amelia Warner ile birlikte tatile çıktı. İki çocukları bulunan çift, İtalya'nın Capri Adası'nda tekne keyfi yaptı.
İrlandalı 36 yaşındaki aktör, fit vücuduyla yine dikkat çekti. Lacivert bir mayo giyen Amelia Warner'ın karnının şişkinliği ve genç kadının sürekli karnını okşaması ise "Jamie Dornan, üçüncü kez mi baba oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.
İrlandalı 36 yaşındaki aktör, fit vücuduyla yine dikkat çekti. Lacivert bir mayo giyen Amelia Warner'ın karnının şişkinliği ve genç kadının sürekli karnını okşaması ise "Jamie Dornan, üçüncü kez mi baba oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.
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