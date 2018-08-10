Kanlı canlı güzellik

Cemiyet hayatının gözde ismi Aslışah Alkoçlar, Hailey Baldwin'den ilham aldı. Justin Bieber'le nişanlanarak gündem olan güzel 21 yaşındaki ünlü modelin 'güzellik iksirini' keşfeden Alkoçlar, kolları sıvadı. Sosyetik güzel, geçtiğimiz ay Baldwin'in müdavimi olduğu kozmetik laboravutarına gitti.
Londra'daki kliniğe giden 25 yaşındaki sosyetiğin kolundan alınan kan, steril bir ortamda ve 37 derece sıcaklıkta 6 saat bekletildi. Bu sürede kanın ürettiği 'kendini yenileyen proteinler', özel bir şırınga ile kandan ayrıştırılıp özel kreme enjekte edildi. Kişiye özel bu krem, birçok yıldızın da gençlik iksiri...
FİYATI 950 STERLIN
Aslışah Alkoçlar'ın kan örneği alınıp kendisine özel olarak üretilen nemlendirici kremin fiyatı, 950 sterlin yani yaklaşık 6 bin 600 lira. 50 ml.'lik krem, vücudun her yerine de sürülebiliyor.
STARLARIN TERCİHİ
Tom Cruise ile David ve Victoria Beckham'ın kullandığı krem, gözenekleri küçültüyor ve cildin kolajen üretimini artırarak kırışıklıkları kısa sürede azaltıyor.
Londra'daki kliniğe giden 25 yaşındaki sosyetiğin kolundan alınan kan, steril bir ortamda ve 37 derece sıcaklıkta 6 saat bekletildi. Bu sürede kanın ürettiği 'kendini yenileyen proteinler', özel bir şırınga ile kandan ayrıştırılıp özel kreme enjekte edildi. Kişiye özel bu krem, birçok yıldızın da gençlik iksiri...
FİYATI 950 STERLIN
Aslışah Alkoçlar'ın kan örneği alınıp kendisine özel olarak üretilen nemlendirici kremin fiyatı, 950 sterlin yani yaklaşık 6 bin 600 lira. 50 ml.'lik krem, vücudun her yerine de sürülebiliyor.
STARLARIN TERCİHİ
Tom Cruise ile David ve Victoria Beckham'ın kullandığı krem, gözenekleri küçültüyor ve cildin kolajen üretimini artırarak kırışıklıkları kısa sürede azaltıyor.
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