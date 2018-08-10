Çek bir döner

Dünya Kupası açılışındaki şovuyla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Dua Lipa'nın Türkiye seyahati öncesinde iştahı kabardı! 14 Ağustos'ta Antalya Regnum Carya'da ilk Türkiye konserini vermeye hazırlanan 23 yaşındaki İngiliz yıldız, talepleriyle şaşkınlık yarattı. Lipa; konaklayacağı villada et döner, ayran, Manuka balı, el yapımı taze kurabiye ve deniz tuzlu bitter çikolatanın bulunmasını şart koştu. Ünlü starın hijyen takıntısı da gözden kaçmadı.
100 TANE HAVLU ŞARTI!
Kulisine 50 adet el havlusu ve 50 adet de banyo havlusu talep eden Dua Lipa'nın bir diğer isteğiyse odanın her yerine boy aynaları konulması. Kulisin aydınlatmasında kesinlikle beyaz ışık istemediğini belirten dünyaca ünlü yıldız şarkıcı, kuliste ayrıca taze çiçekler olmasını da şart koştu. Lipa, gün içerisinde sık sık içtiği Hindistan cevizi suyundan da bol bol talep etti.
100 TANE HAVLU ŞARTI!
Kulisine 50 adet el havlusu ve 50 adet de banyo havlusu talep eden Dua Lipa'nın bir diğer isteğiyse odanın her yerine boy aynaları konulması. Kulisin aydınlatmasında kesinlikle beyaz ışık istemediğini belirten dünyaca ünlü yıldız şarkıcı, kuliste ayrıca taze çiçekler olmasını da şart koştu. Lipa, gün içerisinde sık sık içtiği Hindistan cevizi suyundan da bol bol talep etti.
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