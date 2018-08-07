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pırıl’ ege hatırası

‘Pırıl pırıl’ ege hatırası
Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl'ın tatili sürüyor. Ailesine ait lüks yatta önceki gün yakın dostlarını ağırlayan sosyetik güzel, arkadaşlarıyla böyle poz verdi. Çetindoğan, güzelliğiyle yine dikkat çekti.
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