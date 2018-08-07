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Fantastik sosyete

’de her yıl düzenlenen Burning Man çılgınlığı ’e taşındı. Sosyetik ve dostları, isimli ıssız koyda geçtiğimiz gün marjinal kostümler giyip çılgınca eğlendi



Her yıl ABD'de düzenlenen ve katılanların çılgın kostümler giydiği Burning Man Festivali'nin bir benzeri, geçtiğimiz akşam Marmaris'te yapıldı. 'Bonjuk Bay' denilen ıssız bir koyu kapatan sosyetikler, en marjinal kıyafetlerini giyip sabahın ilk ışıklarına dek doyasıya eğlendi. Issız bir koyda gözlerden uzak düzenlenen parti ise sosyetik işkadını Mine Kalpakçıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
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