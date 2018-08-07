Her yıl ABD'de düzenlenen ve katılanların çılgın kostümler giydiği Burning Man Festivali'nin bir benzeri, geçtiğimiz akşam Marmaris'te yapıldı. 'Bonjuk Bay' denilen ıssız bir koyu kapatan sosyetikler, en marjinal kıyafetlerini giyip sabahın ilk ışıklarına dek doyasıya eğlendi. Issız bir koyda gözlerden uzak düzenlenen parti ise sosyetik işkadını Mine Kalpakçıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
Fantastik sosyete
ABD’de her yıl düzenlenen Burning Man çılgınlığı Marmaris’e taşındı. Sosyetik Mine Kalpakçıoğlu ve dostları, Bonjuk Bay isimli ıssız koyda geçtiğimiz gün marjinal kostümler giyip çılgınca eğlendi
Her yıl ABD'de düzenlenen ve katılanların çılgın kostümler giydiği Burning Man Festivali'nin bir benzeri, geçtiğimiz akşam Marmaris'te yapıldı. 'Bonjuk Bay' denilen ıssız bir koyu kapatan sosyetikler, en marjinal kıyafetlerini giyip sabahın ilk ışıklarına dek doyasıya eğlendi. Issız bir koyda gözlerden uzak düzenlenen parti ise sosyetik işkadını Mine Kalpakçıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
Etiketler: Burning Man Festivali , Bonjuk Bay , Marmaris , Mine Kalpakçıoğlu , Afrika , ABD , ateş
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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