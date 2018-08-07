Fantastik sosyete

yıldüzenlenen ve katılanların çılgın kostümler giydiğibir benzeri, geçtiğimiz akşamyapıldı.denilen ıssız bir koyu kapatan sosyetikler,sabahın ilk ışıklarına dek doyasıya eğlendi. Issız bir koyda gözlerden uzak düzenlenen parti ise sosyetik işkadınımedyadaki paylaşımlarıyla ortaya çıktı.