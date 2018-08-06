Merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ve kızları Esra ile Aylin Koç, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. 'Caressa K' isimli lüks teknelerinde İngiltere'den gelen misafirlerini ağırlayan Koç Ailesi, Yalıkavak Marina'da kısa bir gezinti yaptı. Burada kendisine ait Haremlique mağazasına uğrayan Caroline Hanım, kısa bir teftişin ardından lüks yatına geri döndü.
Patroniçe teftişte
Etiketler: mustafa koç , Bodrum , İngiltere
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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