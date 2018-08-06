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Patroniçe teftişte

Patroniçe teftişte
Merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ve kızları Esra ile Aylin Koç, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. 'Caressa K' isimli lüks teknelerinde 'den gelen misafirlerini ağırlayan Koç Ailesi, Yalıkavak Marina'da kısa bir gezinti yaptı. Burada kendisine ait Haremlique mağazasına uğrayan Caroline Hanım, kısa bir teftişin ardından lüks yatına geri döndü.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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