ATV ekranlarında yayınlanacak 'Can Kırıkları' dizisinin yıldız ismi Seçkin Özdemir, yeni sezon öncesi Bodrum'da moral depoladı. Özdemir, Yalıkavak'taki X Beach'te jet-ski yaparken görüntülendi. Sevgilisi Demet Özdemir'in İstanbul'da kaldığını söyleyen yakışıklı oyuncu, "Sık sık telefonla konuşuyoruz" dedi.
Aklı Demet’te
Etiketler: seçkin özdemir , Demet Özdemir , İstanbul , Bodrum
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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