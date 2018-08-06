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Aklı Demet’te

Aklı Demet’te
ATV ekranlarında yayınlanacak 'Can Kırıkları' dizisinin yıldız ismi Seçkin Özdemir, yeni sezon öncesi Bodrum'da moral depoladı. Özdemir, Yalıkavak'taki X Beach'te jet-ski yaparken görüntülendi. Sevgilisi Demet Özdemir'in 'da kaldığını söyleyen yakışıklı oyuncu, "Sık sık telefonla konuşuyoruz" dedi.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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