Trump’ın aşkı Bodrum’a demir attı

Dünyaca ünlü isimlerin tatil adresi Bodrum, şimdilerde hayli ilginç bir isme ev sahipliği yapıyor... Yakın dostu Şebnem Dinçgör'ün davetlisi olarak Bodrum'a gelen İtalyan milyoner Marcantonio Rota, birkaç günlüğüne geldiği ülkemizi çok sevince tatilini uzattı. İtalyan işadamını, ilginç ve önemli kılan ise ABD Başkanı Donald Trump'la 1977 ile 1992 yılları arasında evli kalan ve İvanka Trump'ın annesi olan İvana Trump'la yaşadığı aşk...
HAFTALIĞI 100 BİN EURO'LUK YAT...
Uzun yıllar aşk yaşadığı İvana Trump sayesinde tüm dünyada şöhret olan Marcantonio Rota, Bodrum'da da lüks tutkusunu konuşturdu. Maça Kızı ve Mandarin Oriental gibi Türkbükü'nün en lüks mekanlarında keyif çatan İtalyan milyoner, bununla kalmadı.
50 metrelik lüks bir yatı haftalığı 100 bin euro'ya kiralayan Rota, burada Şebnem Dinçgör ve sevgilisi Melih Özkan'ı da ağırladı. Süper lüks yata önceki gün de birkaç gündür Bodrum'da tatilde olan dünyaca ünlü tasarımcı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab da gitti.
DOĞAN SAVAŞ
HAFTALIĞI 100 BİN EURO'LUK YAT...
Uzun yıllar aşk yaşadığı İvana Trump sayesinde tüm dünyada şöhret olan Marcantonio Rota, Bodrum'da da lüks tutkusunu konuşturdu. Maça Kızı ve Mandarin Oriental gibi Türkbükü'nün en lüks mekanlarında keyif çatan İtalyan milyoner, bununla kalmadı.
50 metrelik lüks bir yatı haftalığı 100 bin euro'ya kiralayan Rota, burada Şebnem Dinçgör ve sevgilisi Melih Özkan'ı da ağırladı. Süper lüks yata önceki gün de birkaç gündür Bodrum'da tatilde olan dünyaca ünlü tasarımcı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab da gitti.
DOĞAN SAVAŞ
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