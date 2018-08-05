Acemi çapkın

Usta sanatçı Coşkun Sabah, çapkınlıkta komedyenlere rakip çıktı! 'Gönlümün Efendisi' klibinde rol aldığı Ukraynalı modelle Nisan'dan beri sık sık görülen Sabah, yine aynı güzelle önceki gün de Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.
Konser için Kütahya'ya gittiğini belirten Sabah, "Model arkadaşımız Ukrayna'ya uçuyor. Burada buluşup ona klip parasını verdim" diyerek güldürdü!..
AYDIN HAMZA
Konser için Kütahya'ya gittiğini belirten Sabah, "Model arkadaşımız Ukrayna'ya uçuyor. Burada buluşup ona klip parasını verdim" diyerek güldürdü!..
AYDIN HAMZA
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