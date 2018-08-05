Yol Durumu
  1. Aşkın uyumu
  2. Karizma çöpe gitti

Acemi çapkın

Acemi çapkın
Usta sanatçı Coşkun Sabah, çapkınlıkta komedyenlere rakip çıktı! 'Gönlümün Efendisi' klibinde rol aldığı Ukraynalı modelle Nisan'dan beri sık sık görülen Sabah, yine aynı güzelle önceki gün de Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.



Konser için Kütahya'ya gittiğini belirten Sabah, "Model arkadaşımız Ukrayna'ya uçuyor. Burada buluşup ona klip parasını verdim" diyerek güldürdü!..




AYDIN HAMZA
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar