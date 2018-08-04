Mart ayında ayrıldıkları konuşulan Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu'nun aşkının devam ettiği ortaya çıktı... 2011'den beri bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Süperstar uğruna Tuğçe Eyilik'ten boşanan sosyetik işadamı, kendisinden 22 yaş büyük ünlü sanatçıyı da Nisan'da terk etti.
Ajda Pekkan'la gizli saklı buluşmaktan bıktığı için ilişkiyi bitiren 50 yaşındaki işadamı, Süperstar'ın hasretine daha fazla dayanamadı. Aşkları birkaç hafta önce yeniden başlayan olay çiftin 1 haftadan beri Ajda Pekkan'ın Bodrum Regnum Escana Evleri'ndeki yaklaşık 8 milyon liralık villasında baş başa olduğu öğrenildi. Basına yakalanmamak için villadan dışarıya adım atamayan ikili, yakında lüks bir tekneyle mavi tura çıkmayı planlıyor.
AYDIN HAMZA
Ajda Pekkan'la gizli saklı buluşmaktan bıktığı için ilişkiyi bitiren 50 yaşındaki işadamı, Süperstar'ın hasretine daha fazla dayanamadı. Aşkları birkaç hafta önce yeniden başlayan olay çiftin 1 haftadan beri Ajda Pekkan'ın Bodrum Regnum Escana Evleri'ndeki yaklaşık 8 milyon liralık villasında baş başa olduğu öğrenildi. Basına yakalanmamak için villadan dışarıya adım atamayan ikili, yakında lüks bir tekneyle mavi tura çıkmayı planlıyor.
AYDIN HAMZA
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