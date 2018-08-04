Yol Durumu
  1. Sosyete kermeste
  2. Yaş yetmiş iş bitmemiş!

Aşk hapsi

Aşk hapsi
Mart ayında ayrıldıkları konuşulan Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu'nun aşkının devam ettiği ortaya çıktı... 2011'den beri bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Süperstar uğruna Tuğçe Eyilik'ten boşanan sosyetik işadamı, kendisinden 22 yaş büyük ünlü sanatçıyı da Nisan'da terk etti.



'la gizli saklı buluşmaktan bıktığı için ilişkiyi bitiren 50 yaşındaki işadamı, Süperstar'ın hasretine daha fazla dayanamadı. Aşkları birkaç hafta önce yeniden başlayan olay çiftin 1 haftadan beri Ajda Pekkan'ın Bodrum Regnum Escana Evleri'ndeki yaklaşık 8 milyon liralık villasında baş başa olduğu öğrenildi. Basına yakalanmamak için villadan dışarıya adım atamayan ikili, yakında lüks bir tekneyle mavi tura çıkmayı planlıyor.




AYDIN HAMZA
Etiketler: ,
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar