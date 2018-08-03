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Ailedeki huzur başarı budur

Ailedeki huzur başarı budur
Demsa Grup'un sahibi Demet Sabancı ile Cengiz Çetindoğan, yoğun iş tempolarına huzurlu bir mola verdi. Çocukları Pırıl, Merve ve Cevdet ile birlikte İtalya'da tatilde olan sosyetik çift, verdikleri bu pozla da "Başarının sırrı, ailedeki mutluluk" dedirtti.
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