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Acar Hollywoodlu

Acar Hollywoodlu
TÜRK asıllı Alman oyuncu Numan Acar'ın Hollywood macerası sürüyor. Acar, Aladdin'in ardından Spider Man serisinin yeni filmi için anlaşma imzalamıştı. 43 yaşındaki Acar, şimdi de yine bir Hollywood yapımının kadrosuna girdi.

Numan Acar, ünlü aktör John Krasinski'nin oynadığı 'Tom Clancy's Jack Ryan' adlı Amerikan dizisinde rol alacak. Dizinin kadrosunda Kaan Urgancıoğlu da yer alıyor.

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