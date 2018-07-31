Yol Durumu
  1. Aşka yabancı değil
  2. Modaya uydu

Dişi tarzan

Dişi tarzan
Aşkı Oğuzhan Koç'un 'de film çekiminde olmasını fırsat bilen Yağmur Tanrısevsin, soluğu Bali'de aldı. Hayvanlar alemine dalan güzel oyuncu, önceki gün bir file banyo yaptırdı. Tanrısevsin, ardından maymunları besledi.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar