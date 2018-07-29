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Rengarenk pişti

Rengarenk pişti
New York'ta görüntülenen 23 yaşındaki Arnavut kökenli şarkıcı Dua Lipa'nın giydiği rengarenk kıyafet, kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. , kıyafetini yine rengarenk ayakkabıyla kombinledi.



Manken de CFDA (Council of Fashion Designers of America) Moda Ödülleri'nde bu tasarım elbiseyi giymişti. İkilinin kıyafetlerini birbirine benzeten sosyal medya kullanıcıları "Pişti olmuşsunuz" dedi.


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