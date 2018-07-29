Rengarenk pişti

New York'ta görüntülenen 23 yaşındaki Arnavut kökenli şarkıcı Dua Lipa'nın giydiği rengarenk kıyafet, kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Dua Lipa, kıyafetini yine rengarenk ayakkabıyla kombinledi.
Manken Gigi Hadid de CFDA (Council of Fashion Designers of America) Moda Ödülleri'nde bu tasarım elbiseyi giymişti. İkilinin kıyafetlerini birbirine benzeten sosyal medya kullanıcıları "Pişti olmuşsunuz" dedi.
Manken Gigi Hadid de CFDA (Council of Fashion Designers of America) Moda Ödülleri'nde bu tasarım elbiseyi giymişti. İkilinin kıyafetlerini birbirine benzeten sosyal medya kullanıcıları "Pişti olmuşsunuz" dedi.
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