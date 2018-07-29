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Konserden hastaneye

Konserden hastaneye
Güzel oyuncu Ayşe Akın, önceki gün 'da ortalığı birbirine kattı. Yalıkavak'taki bir mekanda gerçekleşen konserde eğlenceli anlar yaşayan Akın, iddiaya göre bir anda bağırmaya başladı.

Kimse Akın'ın bu hareketine bir anlam veremezken; 26 yaşındaki oyuncu, fenalık geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



DOĞAN SAVAŞ
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