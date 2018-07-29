Konserden hastaneye

Güzel oyuncu Ayşe Akın, önceki gün Bodrum'da ortalığı birbirine kattı. Yalıkavak'taki bir mekanda gerçekleşen konserde eğlenceli anlar yaşayan Akın, iddiaya göre bir anda bağırmaya başladı.
Kimse Akın'ın bu hareketine bir anlam veremezken; 26 yaşındaki oyuncu, fenalık geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DOĞAN SAVAŞ
Kimse Akın'ın bu hareketine bir anlam veremezken; 26 yaşındaki oyuncu, fenalık geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.