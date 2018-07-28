Birkaç gün önce şiddetli bir tartışma yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, önceki gün bu haberlerin tamamen asparagas olduğunu gözler önüne serdi.
Aşkı dile geldi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen’in aralarının bozuk olduğu iddiası, fos çıktı! Önceki gün Türkbükü Maça Kızı’nda keyif çatan ikiliden Evirgen, sık sık güzel oyuncuya aşk gösterisi yaptı
Etiketler: tuba büyüküstün , Türkbükü Maça Kızı , Umut Evirgen , Bodrum
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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