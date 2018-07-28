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Aşkı dile geldi

ile ’in aralarının bozuk olduğu iddiası, fos çıktı! Önceki gün ’nda keyif çatan ikiliden Evirgen, sık sık güzel oyuncuya aşk gösterisi yaptı



Birkaç gün önce şiddetli bir tartışma yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, önceki gün bu haberlerin tamamen asparagas olduğunu gözler önüne serdi.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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