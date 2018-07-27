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Yıldızlı konser

Önceki akşam Harbiye’de ikinci konserini veren ’yi birbirinden ünlü isimler dinledi...



KERKİ Production ve Solfej Organizasyon'un açıkhava konserleri kapsamında 23 Temmuz'da ilk kez çıktığı Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde muhteşem bir kalabalığa konser veren Yıldız Tilbe, kural bozmadı. Tilbe, önceki akşam da Harbiye'yi hınca hınç doldurdu.
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