KERKİ Production ve Solfej Organizasyon'un açıkhava konserleri kapsamında 23 Temmuz'da ilk kez çıktığı Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde muhteşem bir kalabalığa konser veren Yıldız Tilbe, kural bozmadı. Tilbe, önceki akşam da Harbiye'yi hınca hınç doldurdu.
Yıldızlı konser
Önceki akşam Harbiye’de ikinci konserini veren Yıldız Tilbe’yi birbirinden ünlü isimler dinledi...
KERKİ Production ve Solfej Organizasyon'un açıkhava konserleri kapsamında 23 Temmuz'da ilk kez çıktığı Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde muhteşem bir kalabalığa konser veren Yıldız Tilbe, kural bozmadı. Tilbe, önceki akşam da Harbiye'yi hınca hınç doldurdu.
Etiketler: yıldız tilbe , Harbiye Açıkhava , Rober Hatemo , asuman krause , Burcu Kara
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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