Meleğin kayası!

Eski Victoria's Secret modeli Karlie Kloss, geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump'ın baş danışmanı ve damadı olan Jared Kushner'ın erkek kardeşi Joshua Kushner ile nişanlanmıştı. Güzel model, dün ise instagram hesabından gösterişli tektaş pırlanta yüzüğüyle havasını attı.