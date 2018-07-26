11 Mart'ta kızı Mina'nın jet kazasında ölümüyle sarsılan Beril Başaran, önceki gün instagram'da yaptığı paylaşımla yürek burktu. Beril Hanım, Mina ile nişanlısı Murat Gezer'in 24 Temmuz 2017'de çekilen fotoğrafını paylaştı.
En acı paylaşım
11 Mart'ta kızı Mina'nın jet kazasında ölümüyle sarsılan Beril Başaran, önceki gün instagram'da yaptığı paylaşımla yürek burktu. Beril Hanım, Mina ile nişanlısı Murat Gezer'in 24 Temmuz 2017'de çekilen fotoğrafını paylaştı.
Etiketler: Beril Başaran , can
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.