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En acı paylaşım


11 Mart'ta kızı Mina'nın jet kazasında ölümüyle sarsılan Beril Başaran, önceki gün instagram'da yaptığı paylaşımla yürek burktu. Beril Hanım, Mina ile nişanlısı Murat Gezer'in 24 Temmuz 2017'de çekilen fotoğrafını paylaştı.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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