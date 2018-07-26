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Çocuklarıyla çocuk oldu



Çağla şıkel, önceki gün oğullarıyla Flamm Beach'te adeta çocukluk günlerine döndü. 39 yaşındaki model, oğulları Kuzey ve Uzay'la plajda uzun süre 'Uno' adlı kart oyununu oynadı.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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