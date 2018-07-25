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Halkın yıldızı

Halkın yıldızı
Önceki akşam Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konser serisi kapsamında Harbiye Açıkhava'da Yıldız Tilbe rüzgarı esti. Hayranlarıyla ilk kez buluştuğu Harbiye'yi sallayan ünlü sanatçı, bir ara şarkılarını da sevenlerinin arasına girerek söyledi.



Hayranlarının arasına karışan Tilbe, yine mütevazılığını konuşturdu.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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