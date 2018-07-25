Halkın yıldızı

Önceki akşam Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konser serisi kapsamında Harbiye Açıkhava'da Yıldız Tilbe rüzgarı esti. Hayranlarıyla ilk kez buluştuğu Harbiye'yi sallayan ünlü sanatçı, bir ara şarkılarını da sevenlerinin arasına girerek söyledi.
Hayranlarının arasına karışan Tilbe, yine mütevazılığını konuşturdu.
Hayranlarının arasına karışan Tilbe, yine mütevazılığını konuşturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.