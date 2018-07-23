Kraliçe sürpriz yaptı

Türk Pop Müziğin kraliçesi Hande Yener'den hayranlarına büyük sürpriz. İngilizce single'ını yayınlamak için gün sayan Yener, bir anda 'Beni Sev' şarkısının teaser'ını paylaştı ve sosyal medyada şok etkisi yarattı. Yarın Poll Production etiketi ile yayınlanacak olan 'Beni Sev' şarkısının sözleri Yıldız Tilbe imzası taşıyor.