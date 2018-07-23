6 milyona kestiler (Hollywood dedikoduları)

Süper modeller Gigi Hadid ve Emily Ratajkowski, geçtiğimiz hafta Mikonos tatili sırasında bir açılışa katıldı. Açılışta kurdele kesen ikilinin karşılığında 1.2 milyon dolar (yaklaşık 6 milyon TL) ücret aldığının ortaya çıkması olay yarattı.



​DEPP'TEN AMBER TAŞI

Son günlerdeki aşırı zayıf hali nedeniyle ağır bir hastalık geçirdiği konuşulan Johhny Depp'in bu görüntüsünün arkasından eski eşi Amber Heard çıktı. Depp'in "Tek mücadele ettiğim bana atılan iftiralar" sözleri eski eşine taş olarak yorumlandı.



AKILLARA&NBSP; BECKHAM GELDİ!

Sık sık evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan David Beckham, yine İngiliz basınının gündeminde. İngiliz bir modelin "Evli bir eski futbolcu, birlikte olduğumuzu saklamam için bana 4 bin pound verdi" deyince akıllara Victoria ile evli olan Beckham geldi.



SIRRI SİRKE ÇIKTI!

Güzel cildiyle kadınları kıskandıran Scarlett Johansson'un sırrı sirkeymiş! Porselen gibi cildiyle dikkat çeken sarışın güzel, tonik olarak elma sirkesi kullanıp sirkenin antibakteriyel etkisinden faydalanıyor.



EFSANE İSİM TÜRKIYE'DE

Antalya'daki Regnum Carya Otel'in dünyaca ünlü isimleri ağırladığı 'Live in Concert' serisi için ülkemize geleceği açıklanan son isim heyecan yarattı. Tüm dünyada nesiller boyu dinlenerek her dönem müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan Tom Jones, 30 Temmuz'da Türk hayranları ile buluşacak.