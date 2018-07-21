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'' geliyor

Deliler geliyor
Türk Sineması'nın dünya çapında bir prodüksiyon ile beyazperdeye taşıdığı 'Deliler' filminden ilk görüntüler yayınlandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun cesur savaşçılarını anlatan film, 23 Kasım'da vizyonda...



Erkan Petekkaya, Yetkin Dikinciler ve Nur Fettahoğlu gibi yıldızların rol aldığı '', güçlü kadrosunun yanı sıra göz kamaştırıcı sahneleri ve çarpıcı hikayesiyle de Hollywood filmlerini sollamaya aday.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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