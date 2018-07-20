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Olmadı Rafet!

50 yaşındaki 'ın 19 yaşındaki bir kızla aşk yaşadığı iddiası tepki çekti. Roman’ın eski evliliğinden olan kızlarından biri 18, diğeri 20 yaşında

Olmadı Rafet!
Sık sık özel hayatıyla adından söz ettiren Rafet El Roman, yaşadığı son aşkla yine tepki çekti. Daha önce 21 yaşındaki Semra adındaki bir güzelle aşk yaşadığı konuşulan 50 yaşındaki şarkıcı, bu kez de gönlünü 19 yaşındaki bir kıza kaptırdı! El Roman, Alev adındaki genç kızla çekilen samimi fotoğrafları ortaya çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Daha önce gecelerinde pek çok güzelle objektiflere yakalanan çapkın popçunun kızı yaşındaki biriyle aşk yaşadığı iddiası "Bu kadar da olmaz artık!" dedirtti.




Eski eşi Tuğba Altıntop'tan Su Elnur (20) ve Şevval (18) adında iki kızı olan ünlü şarkıcıya "O kızın babası olacak yaştasın. Yaşından başından utan" diye ağır eleştiriler geldi. Popçu, aşk iddiasını reddetti.



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