Ünlü sanatçı Hakan Altun, son yıllarda şehir hayatından uzaklaşan ünlüler kervanına katıldı. 'Mandıra Filozofu' filminden çok etkilenen 45 yaşındaki sanatçı, şarkıcı Ege ve Özlem Tekin gibi İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşti. Sevilen sanatçı, bu sürpriz kararını önceki gün instagram'da şu sözlerle duyurdu: "Yaşamak için hayallerini kurduğum Bodrum'a yerleştiğim için Yaradan'a şükrediyorum. Bu kararımda bana ışık tutan 'Mandıra Filozofu' filminin başrolünden, setteki çaycısına kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu muhteşem filmin büyük kahramanı Nevzat'la tanıştığım için çok mutluyum."
HAYALİ GERÇEK OLDU
Altun, filmde oynayan çoban Nevzat'la tanışıp sohbet etti.
HAYALİ GERÇEK OLDU
Altun, filmde oynayan çoban Nevzat'la tanışıp sohbet etti.
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