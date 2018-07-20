Yaklaşık 10 gün önce hayatını müzisyen Can Bonomo ile birleştiren oyuncu Öykü Karayel'in mutluluktan ayakları yere basmıyor. İstanbul'daki nikahın ardından Çeşme'de düğün yapan ikiliden Karayel, önceki gün eşiyle çekilen bu karesini İngilizce "Kocam" notuyla paylaştı. İkilinin bu karesine beğeni ve yorum yağdı...
Baba paylaşım
Etiketler: Tarkan , Pınar Tevetoğlu
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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