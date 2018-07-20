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Baba paylaşım

Baba paylaşım
Yaklaşık 10 gün önce hayatını müzisyen Can Bonomo ile birleştiren oyuncu Öykü Karayel'in mutluluktan ayakları yere basmıyor. İstanbul'daki nikahın ardından Çeşme'de düğün yapan ikiliden Karayel, önceki gün eşiyle çekilen bu karesini İngilizce "Kocam" notuyla paylaştı. İkilinin bu karesine beğeni ve yorum yağdı...

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