Süper model Bella Hadid, önceki gün babası Mohamed Hadid ile ABD'deki lüks malikanelerinin bahçesinde kahve keyfi yaptı. 21 yaşındaki Filistin asıllı Amerikalı modelin babasının kucağında verdiği ve sosyal medyada paylaştığı bu pozu, "Bella, en güvenli kucakta" yorumları yaptırdı.
En güvenli kucak
Etiketler: Filistin
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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