Murat Dalkılıç'tan aşk dolu paylaşım... Merve Boluğur'la geçtiğimiz yıl boşanan şarkıcı, gönlünü yine oyuncu Hande Erçel'e kaptırmıştı. Konserler için Bodrum ile Çeşme arasında mekik dokuyan popçuya 8 aylık aşkı Erçel de eşlik etti. Önceki gün sahneden inip soluğu sevgilisinin yanında alan Dalkılıç, 24 yaşındaki oyuncunun kirpiklerini fotoğraflayıp "Kirpik maalesef gerçek. İlk gördüğümde çektim, gelmedi" diye yazdı.
Kirpiğine vurgun
Hande Erçel, güzelliğiyle aşkı Murat Dalkılıç’ı büyüledi. Popçu, güzel oyuncunun uzun kirpiklerine bile hayran kaldı
Etiketler: murat dalkılıç , Merve Boluğur , Bodrum , Hande Erçel
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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