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'in sevgilisi 'e icra şoku

'in sevgilisi olan iş adamı , sahibi olduğu İdol Yapım'da çalışan işçilerin parasını ödemedi. Çalışanlar tarafından 2009 yılında başlatılan icra takibinin 9 yıldır sonuçlanmadığı ortaya çıktı.

Burak Törer, İdol Yapım isimli bir şirketin sahibi. 2009 yılında yaşanan sıkıntı sonrası Törer, şirketin bazı çalışanlarına olan borcunu ödemedi.

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 10:40
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