Burak Törer, İdol Yapım isimli bir şirketin sahibi. 2009 yılında yaşanan sıkıntı sonrası Törer, şirketin bazı çalışanlarına olan borcunu ödemedi.
Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer'e icra şoku
Gülben Ergen'in sevgilisi olan iş adamı Burak Törer, sahibi olduğu İdol Yapım'da çalışan işçilerin parasını ödemedi. Çalışanlar tarafından 2009 yılında başlatılan icra takibinin 9 yıldır sonuçlanmadığı ortaya çıktı.
Etiketler: Burak Törer , Gülben Ergen
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