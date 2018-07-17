Amerika iması

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar'la ilişki yaşadığı iddiası ve sosyal medyada yayılan görüntüler gündemin ilk sırasına oturdu. Tüm bu gelişmeler üzerine tepkilerin merkezi olan Mustafa Ceceli, dün açıklama yaptı. Ceceli, "Hiç kimsenin evine girmedim, hiç kimsenin evine kamera yerleştirmedim. Dava dosyasındaki görüntüler benim elime, kimliği belli olmayan kişilerin mail atması ile geçmiştir. Kanıtlar arasında kimliği belli kişilerce "Çocuğunuzu kurtarın" başlığı altında ihbar mailleri de bulunmaktadır.
Tek düşüncesi evladı olan bir baba olarak ise görüntüleri basına sızdıracak son kişiyim" dedi. Sinem Gedik de, bu açıklamaya avukatı Eda Salman Bayraktar üzerinden cevap verdi: Müvekkilim Sinem Gedik'e karşı, eski eşi Mustafa Ceceli tarafından açılan "velayetin değiştirilmesi" davasında, dosyaya Mustafa Ceceli vekili tarafından sunulan, hukuka aykırı delil niteliği taşıyan, edinilme şekli itibariyle suç teşkil eden bir takım görüntüler, davadan iki gün sonra basına servis edilmiştir. Ayrıca, ABD'den yükleme ve paylaşım yapılmıştır. Bu 'örgütlü saldırı' hareketine karşı, savcılığa kapsamlı şekilde suç duyurusu yapmaktayız...
HULUSİ DE KONUŞTU
Gedik'in ABD iması da hemen karşılık buldu. ABD'de yaşayan ve Mustafa Ceceli'nin de üyesi olduğu tarikatın lideri Ahmet Hulusi de açıklama yaptı: Ben şeyh değilim. Şeyh ne demek tarikat ne demek bunu bilmiyorlar. Benim işlevim vazifem bildiğimi insanlarla paylaşmaktır bu kadar. Ben insanların jandarması değilim. Kimsenin hayatına müdahale etmem, karışmam, yön vermem.
Tek düşüncesi evladı olan bir baba olarak ise görüntüleri basına sızdıracak son kişiyim" dedi. Sinem Gedik de, bu açıklamaya avukatı Eda Salman Bayraktar üzerinden cevap verdi: Müvekkilim Sinem Gedik'e karşı, eski eşi Mustafa Ceceli tarafından açılan "velayetin değiştirilmesi" davasında, dosyaya Mustafa Ceceli vekili tarafından sunulan, hukuka aykırı delil niteliği taşıyan, edinilme şekli itibariyle suç teşkil eden bir takım görüntüler, davadan iki gün sonra basına servis edilmiştir. Ayrıca, ABD'den yükleme ve paylaşım yapılmıştır. Bu 'örgütlü saldırı' hareketine karşı, savcılığa kapsamlı şekilde suç duyurusu yapmaktayız...
HULUSİ DE KONUŞTU
Gedik'in ABD iması da hemen karşılık buldu. ABD'de yaşayan ve Mustafa Ceceli'nin de üyesi olduğu tarikatın lideri Ahmet Hulusi de açıklama yaptı: Ben şeyh değilim. Şeyh ne demek tarikat ne demek bunu bilmiyorlar. Benim işlevim vazifem bildiğimi insanlarla paylaşmaktır bu kadar. Ben insanların jandarması değilim. Kimsenin hayatına müdahale etmem, karışmam, yön vermem.
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