Unutmadık unutmayacağız

Tarih 15 Temmuz 2016 ve günlerden Cuma'ydı. İşte o akşam, Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarından biri yaşandı. TSK içinde örgütlenmiş olan FETÖ, seçilmiş cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi yok etmek için kanlı darbe girişimine kalkıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise halkı sokağa çağırdı. Demokrasi için sokağa çıkan 80 milyon, tank ve tüfeklerin önüne dikilerek darbe girişimini ortadan kaldırdı. Demokrasi destanı yazan Türk milleti, dünya tarihine de adını yazdı. Darbecilerin saldırısında şehit düşen 248 kahraman, kalbimize kazındı. Hain darbe girişiminin ardından 2 yıl geride kaldı. Cumhuriyet ve demokrasi tarihimize kara bir gün olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde yaşananlar unutulmadı. Türkiye'nin en uzun ve en karanlık gecesinin ikinci yıldönümünde, kalplerimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde attı. Ünlü isimler, 15 Temmuz mesajları paylaştı. Türkiye'nin yakından tanıdığı isimler, 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir kez daha şehitlerimizi andı ve darbeyi bir kez daha kınadı. Ünlü isimler 15 Temmuz ile ilgili şu paylaşımları yaptı:
MUAZZEZ ERSOY: 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi dualarla anıyoruz.
MURAT BOZ: Canları pahasına, demokrasi için, vatanı-milleti için hainlerin önünde cesaretle dimdik duran ve hiçbir şekilde geçit vermeyen şehitlerimizi minnetle anıyorum.
OKTAY KAYNARCA: Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacaktır. Bütün darbelere hayır.
ARDA TURAN: 15 Temmuz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.
DEMET AKALIN: Allah bir daha tekrarını göstermesin.
DENİZ SEKİ: 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimini durdurmaya çalışırken şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.
IŞIL REÇBER: Demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygı ile anıyoruz. Bayrağımız hep göklerde, hakimiyet kayıtsız sartsız milletindir.
HADİSE: 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimini durdururken şehit düşen tüm demokrasi kahramanlarımızı rahmet ile anıyorum. Bizi kimse ayıramaz.
ESRA EROL: Benim güzel vatanım. Bu vatan uğruna ömrünü feda eden tüm aziz şehitlerimiz minnet borçluyuz size.
YAVUZ BİNGÖL: 15 Temmuz gecesi bomba atan, kurşun sıkan hainleri asla ve asla unutmayacağız.
15 TEMMUZ YENİDEN DİRİLİŞİN ADIDIR
Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, 15 Temmuz mesajında şunları söyledi: "15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişidir. Millet olarak iyi niyetimizden vurulduğumuz, ancak gafletimizden milli şuurla uyandığımız günün adıdır 15 Temmuz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm parlamento üyelerimiz olmak üzere, vatanına sahip çıkan milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Canlarını bizim için, vatan için korkusuzca siper eden, bize yeniden dirilişi yaşatan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize de Allah'tan şifa diliyorum. Biz, 15 Temmuz gecesinde tüm dünyaya, demokrasiye bağlılığımızı, Türk milletinin parçalanmayacağını, vatanın bölünmeyeceğini ve Türk bayrağının ilelebet bu topraklarda dalgalanacağını bir kez daha gösterdik. Unutmamalı ki; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!"
SEDA SAYAN
15 Temmuz'un 2. yılında, demokrasimizi korumak için canını hiçe sayan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiyemize ve demokrasimize sahip çıkmanın gururunu bugün de her zaman da yaşayacağız. 15 Temmuz darbe girişimini asla unutmayacağız. Tüm dünya anlamıştır ki bu vatan bölünmez.
AJDA PEKKAN
15 Temmuz'da birlik olduk. Aydınlık sabaha uyandık. O karanlık geceyi aydınlığa çevirenlere selam olsun. 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız menfur darbe girişiminde hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü içtenlikle kutlarım.
ECE ERKEN
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye 81 milyon tek yürek! Sonsuza dek...
ORHAN GENCEBAY
15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir şeyi hesaba katmadı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
SİBEL CAN
Vatanı için göğsünü hainlere siper eden kardeşim... Bayrağı için canını feda eden yeğenim, oğlum, abim... Hakkını helal et... Annen, baban, evladın, eşin... Artık vatana bıraktığın emanetin... Hakkını helal et... 15 Temmuz şehidim...
BERDAN MARDİNİ
Berdan Mardini, 15 Temmuz'u şu sözlerle özetledi: "15 Temmuz milletimizin şanlı tarihine geçmiş bir kahramanlık gecesi, dünyaya demokrasiyi gösteren bir meydan okuma gecesiydi. 15 Temmuz, ortak bir vatan için çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu memleket Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan, Allah'u Ekber dağlarından ve 15 Temmuz'dan emanet. Bunu hiç unutmamalıyız."
ALİŞAN
Tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve o destanı yazan herkesi saygıyla anıyorum.
SİNAN AKÇIL
Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz'un 2. yıldönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti. Şunları söyledi: "Sen Erol Olçok, sen Tayyip Olçok, sen Ömer Halisdemir ve 248 şehidimiz... Sizler o gün "Aman ne olacak evde kalalım" deseydiniz biz hepimiz bugün 'tutsak' kalacaktık. Hadi bir daha denesenize! Ben dahil milyonlar şehit olmaya hazır bu vatan uğruna. Mekanınız cennet olsun. Minnettarız demek bile az kalır."
MUAZZEZ ERSOY: 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi dualarla anıyoruz.
MURAT BOZ: Canları pahasına, demokrasi için, vatanı-milleti için hainlerin önünde cesaretle dimdik duran ve hiçbir şekilde geçit vermeyen şehitlerimizi minnetle anıyorum.
OKTAY KAYNARCA: Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacaktır. Bütün darbelere hayır.
ARDA TURAN: 15 Temmuz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.
DEMET AKALIN: Allah bir daha tekrarını göstermesin.
DENİZ SEKİ: 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimini durdurmaya çalışırken şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.
IŞIL REÇBER: Demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygı ile anıyoruz. Bayrağımız hep göklerde, hakimiyet kayıtsız sartsız milletindir.
HADİSE: 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimini durdururken şehit düşen tüm demokrasi kahramanlarımızı rahmet ile anıyorum. Bizi kimse ayıramaz.
ESRA EROL: Benim güzel vatanım. Bu vatan uğruna ömrünü feda eden tüm aziz şehitlerimiz minnet borçluyuz size.
YAVUZ BİNGÖL: 15 Temmuz gecesi bomba atan, kurşun sıkan hainleri asla ve asla unutmayacağız.
15 TEMMUZ YENİDEN DİRİLİŞİN ADIDIR
Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, 15 Temmuz mesajında şunları söyledi: "15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişidir. Millet olarak iyi niyetimizden vurulduğumuz, ancak gafletimizden milli şuurla uyandığımız günün adıdır 15 Temmuz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm parlamento üyelerimiz olmak üzere, vatanına sahip çıkan milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Canlarını bizim için, vatan için korkusuzca siper eden, bize yeniden dirilişi yaşatan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize de Allah'tan şifa diliyorum. Biz, 15 Temmuz gecesinde tüm dünyaya, demokrasiye bağlılığımızı, Türk milletinin parçalanmayacağını, vatanın bölünmeyeceğini ve Türk bayrağının ilelebet bu topraklarda dalgalanacağını bir kez daha gösterdik. Unutmamalı ki; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!"
SEDA SAYAN
15 Temmuz'un 2. yılında, demokrasimizi korumak için canını hiçe sayan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiyemize ve demokrasimize sahip çıkmanın gururunu bugün de her zaman da yaşayacağız. 15 Temmuz darbe girişimini asla unutmayacağız. Tüm dünya anlamıştır ki bu vatan bölünmez.
AJDA PEKKAN
15 Temmuz'da birlik olduk. Aydınlık sabaha uyandık. O karanlık geceyi aydınlığa çevirenlere selam olsun. 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız menfur darbe girişiminde hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü içtenlikle kutlarım.
ECE ERKEN
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye 81 milyon tek yürek! Sonsuza dek...
ORHAN GENCEBAY
15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir şeyi hesaba katmadı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
SİBEL CAN
Vatanı için göğsünü hainlere siper eden kardeşim... Bayrağı için canını feda eden yeğenim, oğlum, abim... Hakkını helal et... Annen, baban, evladın, eşin... Artık vatana bıraktığın emanetin... Hakkını helal et... 15 Temmuz şehidim...
BERDAN MARDİNİ
Berdan Mardini, 15 Temmuz'u şu sözlerle özetledi: "15 Temmuz milletimizin şanlı tarihine geçmiş bir kahramanlık gecesi, dünyaya demokrasiyi gösteren bir meydan okuma gecesiydi. 15 Temmuz, ortak bir vatan için çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu memleket Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan, Allah'u Ekber dağlarından ve 15 Temmuz'dan emanet. Bunu hiç unutmamalıyız."
ALİŞAN
Tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve o destanı yazan herkesi saygıyla anıyorum.
SİNAN AKÇIL
Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz'un 2. yıldönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti. Şunları söyledi: "Sen Erol Olçok, sen Tayyip Olçok, sen Ömer Halisdemir ve 248 şehidimiz... Sizler o gün "Aman ne olacak evde kalalım" deseydiniz biz hepimiz bugün 'tutsak' kalacaktık. Hadi bir daha denesenize! Ben dahil milyonlar şehit olmaya hazır bu vatan uğruna. Mekanınız cennet olsun. Minnettarız demek bile az kalır."
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