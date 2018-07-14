Özlem Yıldız, her yıl tatil yaptığı Bodrum Akyarlar'a kavuştu. "Burada bana 'muhtar' diyorlar" diyerek espri yapan güzel sunucu, ardından eski eşi Sinan Serter'den olan oğlu Demir'le denize girdi. Anne ile oğlu, denizde uzun süre oyunlar oynadı.
Oyun zamanı
Etiketler: Özlem Yıldız , Sinan Serter , Bodrum , oyun
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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