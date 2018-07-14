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  1. Mahcup delikanlı
  2. Sezen'i unutmadı

zamanı

Oyun zamanı
Özlem Yıldız, her yıl tatil yaptığı Bodrum Akyarlar'a kavuştu. "Burada bana 'muhtar' diyorlar" diyerek espri yapan güzel sunucu, ardından eski eşi Sinan Serter'den olan oğlu Demir'le denize girdi. Anne ile oğlu, denizde uzun süre lar oynadı.

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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