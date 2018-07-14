Kaza sonrası ilk fotoğraf

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üç gün önce
İtalya'nın Sardunya Adası'nda
motosiklet
kazası
geçiren
George Clooney,
olayın ardından
ilk kez ortaya
çıktı. Önceki
gün
eşi Amel Clooney ve ikizleriyle
özel
jetiyle Sardunya
Adası'ndan
ayrılan ünlü
aktörün,
yürümekte zorlandığı ve sık sık eşinin koluna girdiği
anlar
objektiflere de
böyle yansıdı.
14 Temmuz 2018, Cumartesi Gazete
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