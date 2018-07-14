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Kaza sonrası ilk fotoğraf

Kaza sonrası ilk fotoğraf
Bundan üç gün önce İtalya'nın Sardunya Adası'nda motosiklet geçiren George Clooney, olayın ardından ilk kez ortaya çıktı. Önceki gün eşi Amel Clooney ve ikizleriyle özel jetiyle Sardunya Adası'ndan ayrılan ünlü aktörün, yürümekte zorlandığı ve sık sık eşinin koluna girdiği anlar objektiflere de böyle yansıdı.


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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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