Ünlü şarkıcı Halil Sezai, önceki gün Gümüşlük'teki halk plajındaydı. Arkadaşları ile sohbet eden şarkıcının sürekli gülüp espriler yaptığı görüldü. Yaklaşık 2 saat halk plajında oturup arkadaş grubu ile sohbet eden Sezai, daha sonra başka bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi.
Halkın starı
Etiketler: Halil Sezai , halk
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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