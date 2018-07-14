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ın starı

Halkın starı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai, önceki gün Gümüşlük'teki plajındaydı. Arkadaşları ile sohbet eden şarkıcının sürekli gülüp espriler yaptığı görüldü. Yaklaşık 2 saat halk plajında oturup arkadaş grubu ile sohbet eden Sezai, daha sonra başka bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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