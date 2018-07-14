Evliliğe onay çıktı

Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, 10 yıllık İngiliz eşi Emma Winter'ı Türk güzel Deniz Akalın'a aşık olunca terk etmiş, olay günlerce manşetleri süslemişti. Geçtiğimiz yıl Livia Selin adlı kızlarını kucağına alan çift, yeni bir haberle havalara uçtu. Dunyanın en iyi futbolcularından biri olan Ronaldo'yu transfer eden Agnelli, aynı gun sevgilisi Deniz Akalın'ın hamile olduğunu öğrendi. İtalyan medyasına da sızan haberle ilgili ilginç yorumlar yapıldı. Corriera della Sera, "Andrea ile Deniz'in artık evliliği cok yakın. Çünkü Deniz hamile. Ve en ilginç olanı da Allegra Caracciolo, evliliğe izin verecek" diye yazdı. Anne Allegra Caracciolo'nun "Seni 100 milyar dolarlık aile mirasından reddederim" demesine rağmen Deniz Akalın aşkının arkasında duran Andrea Agnelli, İtalya'da da büyük övgü almıştı. Duğun icin hazırlıkların olduğu biliniyordu. Şimdi anneden de onayın çıkmasından sonra yaz sonuna doğru çiftin dünya evine gireceği belirtildi.
Deniz'in müstakbel kaynanası Allegra
Deniz'in müstakbel kaynanası Allegra
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