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Doğal selfie

Doğal selfie
Son dönemde ünlüler arasında yaygınlaşan makyajsız fotoğraf paylaşma modasına Hande Acar da uydu. Ailesiyle Ege'de tatilde olan Acar, önceki gün yatında çektiği selfie'ye şu notu düştü:

"Yazın makyaja gerek olmaması, rahat ötesi." Ancak 'ın bu paylaşımına "Yüzünde dünya kadar botoks ve kalıcı makyaj var. Neyin doğallığından bahsediyorsun!" yorumları yağdı.

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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