Doğal selfie

Son dönemde ünlüler arasında yaygınlaşan makyajsız fotoğraf paylaşma modasına Hande Acar da uydu. Ailesiyle Ege'de tatilde olan Acar, önceki gün yatında çektiği selfie'ye şu notu düştü:
"Yazın makyaja gerek olmaması, rahat ötesi." Ancak Hande Acar'ın bu paylaşımına "Yüzünde dünya kadar botoks ve kalıcı makyaj var. Neyin doğallığından bahsediyorsun!" yorumları yağdı.
"Yazın makyaja gerek olmaması, rahat ötesi." Ancak Hande Acar'ın bu paylaşımına "Yüzünde dünya kadar botoks ve kalıcı makyaj var. Neyin doğallığından bahsediyorsun!" yorumları yağdı.
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