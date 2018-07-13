Talebi Türk halısı (Hollywood dedikoduları)

Antalya'daki Regnum Carya Golf & SPA Resort, 17 Temmuz akşamı pop star Anne Marie'yi ağırlayacak. 27 yaşındaki İngiliz yıldız, otelde konaklayacağı ultra lüks villaya Türk halısı konulmasını istedi. Marie'nin diğer talepleri arasında puzzle ve özel bir kalem de bulunuyor.
FACEBOOK'A KYLIE ÇALIMI
Henüz 21 yaşında olmasına rağmen kozmetik markası ile 900 milyon dolarlık servet elde eden Kylie Jenner, Forbes'e kapak oldu. Kardashian Ailesi'nin üyesi olan Jenner, bu listeye 23 yaşında giren facebook kurucusu Mark Zuckerberg'i sollayarak en genç milyonerler arasına adını yazdırdı.
FACEBOOK'A KYLIE ÇALIMI
Henüz 21 yaşında olmasına rağmen kozmetik markası ile 900 milyon dolarlık servet elde eden Kylie Jenner, Forbes'e kapak oldu. Kardashian Ailesi'nin üyesi olan Jenner, bu listeye 23 yaşında giren facebook kurucusu Mark Zuckerberg'i sollayarak en genç milyonerler arasına adını yazdırdı.
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