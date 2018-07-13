Talebi Türk halısı (Hollywood dedikoduları)

Regnum Carya Golf & SPA Resort,akşamıağırlayacak.İngiliz yıldız, otelde konaklayacağı ultraistedi. Marie'nin diğer talepleri arasındade bulunuyor.21 yaşında olmasına rağmen kozmetik markası ileservet elde edenForbes'e kapak oldu. Kardashian Ailesi'nin üyesi olan Jenner, bu listeye 23 yaşında girensollayarak en genç milyonerler arasına adını yazdırdı.