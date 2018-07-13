Önceki akşamki Shakira konserine magazin ve sosyete dünyası akın etti. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Sabancı Ailesi oldu. Konseri kişi başı bilet fiyatının bin 290 lira olduğu locada izleyen sosyetik ailenin çok özel bir misafiri vardı. Yaklaşık 10 aydır Nazlı Kayı ile aşk yaşayan Hacı Sabancı, konseri sevgilisiyle izledi. Büyük oğlunun bundan önceki sevgilisi Özge Ulusoy'la ilişkisine sıcak bakmadığı bilinen anne Arzu Sabancı, şimdiki müstakbel geliniyle önceki akşam bir araya geldi. Arzu Hanım ile Nazlı Kayı'nın aynı locada konseri izlemesi "Ana kraliçe, gönlündeki gelini buldu" dedirtti.
Gelin locada
Hacı Sabancı’nın aşkı, aileye girdi. Önceki akşamki konseri Sabancı Ailesi’ne ait locada izleyen Kayı, anne Arzu Sabancı ile bir aradaydı
Etiketler: hacı sabancı , arzu sabancı , seçkin özdemir , Adana , Nazlı Kayı , Demet Özdemir , Sabancı Ailesi , Deniz Akkaya , Özge Ulusoy
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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