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En özel misafir

En özel misafir
İşadamı Serdar Bilgili, 'teki oğluna kavuştu. Bilgili, Fransız model Amelie Latournald'tan olan oğlu Ali ile Bodrum'da tatile çıktı. Bilgili, eski aşkının kendisine göstermediği oğluyla önceki gün yatında hasret giderdi.

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