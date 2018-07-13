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Bu kadar zalim olmayın

Bu kadar zalim olmayın
Sadece 12 gün önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Candice Swanepoel, doğum sonrası gittiği tatilde şişkinliği henüz geçmemiş göbeği yüzünden eleştirilince isyan etti. 29 yaşındaki Victoria's Secret meleği, instagram'da şöyle yazdı:

"Toplum, bu kadar zalim olmasın. Doğum sonrası karnımı göstermekten utanmanın aksine göbeğimle gurur duyuyorum. Oğlumu tam 9 ay orada taşıdım. Sanırım biraz göbekli olmaya hak kazandım."

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