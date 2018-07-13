Bu kadar zalim olmayın

12 gün önce ikinci bebeğini dünyaya getirendoğum sonrası gittiği tatilde şişkinliği henüz geçmemiş göbeği yüzünden eleştirilince isyan etti.Victoria's Secret meleği, instagram'da şöyle yazdı:"Toplum, bu kadar zalim olmasın. Doğum sonrası karnımı göstermekten utanmanın aksine göbeğimle gurur duyuyorum. Oğlumu tam 9 ay orada taşıdım. Sanırım biraz göbekli olmaya hak kazandım."