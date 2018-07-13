Bu kadar zalim olmayın

Sadece 12 gün önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Candice Swanepoel, doğum sonrası gittiği tatilde şişkinliği henüz geçmemiş göbeği yüzünden eleştirilince isyan etti. 29 yaşındaki Victoria's Secret meleği, instagram'da şöyle yazdı:
"Toplum, bu kadar zalim olmasın. Doğum sonrası karnımı göstermekten utanmanın aksine göbeğimle gurur duyuyorum. Oğlumu tam 9 ay orada taşıdım. Sanırım biraz göbekli olmaya hak kazandım."
"Toplum, bu kadar zalim olmasın. Doğum sonrası karnımı göstermekten utanmanın aksine göbeğimle gurur duyuyorum. Oğlumu tam 9 ay orada taşıdım. Sanırım biraz göbekli olmaya hak kazandım."
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