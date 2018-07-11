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’ya baklavalı karşılama

Shakira’ya baklavalı karşılama
Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı , 11 yıl aradan sonra dün akşam özel uçağıyla 'a geldi. Muhabirler, Shakira'ya havalimanı çıkışında bir sürpriz yaparak baklava ile karşıladı. Kendisine uzatılan bir paket dolusu baklavayı alarak Türkçe olarak teşekkür eden Shakira, "Bunun ne olduğunu gayet iyi biliyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, bu akşam 'El Dorado Dünya Turnesi' kapsamında İstanbul Vodafone Park'ta hayranlarıyla buluşacak.


Halil ÇİLİNGİR
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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