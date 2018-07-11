Shakira’ya baklavalı karşılama

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 11 yıl aradan sonra dün akşam özel uçağıyla İstanbul'a geldi. Muhabirler, Shakira'ya havalimanı çıkışında bir sürpriz yaparak baklava ile karşıladı. Kendisine uzatılan bir paket dolusu baklavayı alarak Türkçe olarak teşekkür eden Shakira, "Bunun ne olduğunu gayet iyi biliyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, bu akşam 'El Dorado Dünya Turnesi' kapsamında İstanbul Vodafone Park'ta hayranlarıyla buluşacak.
Halil ÇİLİNGİR
Halil ÇİLİNGİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.