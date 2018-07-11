Çapkın sosyetik Hakan Sabancı ile geçtiğimiz aylarda kısa süreli aşk yaşayan Aslıhan Karalar, yalnızları oynuyor… Önceki gün Türkbükü Divan Otel'in iskelesinde görüntülenen güzelin, keyifsiz hali dikkat çekti. 19 yaşındaki manken, yakında ekranlarda olacağını söyledi...
Issız güzel
Etiketler: Divan Otel , Aslıhan Karalar
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.