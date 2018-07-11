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Issız güzel

Issız güzel
Çapkın sosyetik Hakan Sabancı ile geçtiğimiz aylarda kısa süreli aşk yaşayan Aslıhan Karalar, yalnızları oynuyor… Önceki gün Türkbükü Divan Otel'in iskelesinde görüntülenen güzelin, keyifsiz hali dikkat çekti. 19 yaşındaki manken, yakında ekranlarda olacağını söyledi...
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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