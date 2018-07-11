George Clooney ölümden döndü

Yakışıklı oyuncu George Clooney, dün İtalya'da ölümden döndü. 57 yaşındaki oyuncu, Sardunya Adası'ndaki film setine motosikletle giderken bir otomobille çarpıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ünlü aktörün dizinde ve kolunda çürükler olduğu belirtildi.
Sağlık durumu iyi olan oyuncu, eşi Amal Clooney'in hastaneye gelmesinin ardından taburcu oldu. 'Catch 22' adlı TV filminin çekimleri için birkaç aydır Sardunya'da bulunan yakışıklı aktör, kaza sonrası çekimlere ara verdi.
Sağlık durumu iyi olan oyuncu, eşi Amal Clooney'in hastaneye gelmesinin ardından taburcu oldu. 'Catch 22' adlı TV filminin çekimleri için birkaç aydır Sardunya'da bulunan yakışıklı aktör, kaza sonrası çekimlere ara verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.