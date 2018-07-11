George Clooney ölümden döndü

oyuncudünölümden döndü.oyuncu,film setine motosikletle giderken bir otomobille çarpıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ünlü aktörünolduğu belirtildi.Sağlık durumu iyi olan oyuncu,hastaneye gelmesinin ardından taburcu oldu. 'Catch 22' adlı TV filminin çekimleri için birkaç aydır Sardunya'da bulunan yakışıklı aktör, kaza sonrası çekimlere ara verdi.