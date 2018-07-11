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Etkin isyanda

’nun 25 yıllık eski eşi , ‘Bir erkek sizi nasıl bırakır!’ yorumuna isyan etti: ‘Kimse kimseyi bırakmadı!’

Etkin isyanda
Bundan yedi ay önce eski futbolcu Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık evliliğini noktalayarak herkesi şaşırtan Etkin Ünal, isyan etti! Şimdilerde iki çocuğuyla Çeşme'de tatilde olan Etkin Hanım, instagram'daki bir takipçisinin kendisine yolladığı mesaja sinirlendi.

Etkin Kerimoğlu, "Bir erkek senin gibi birini nasıl bırakır! Kapında yatar kalkar ama seni asla bırakmazdım" diyen takipçisine şöyle karşılık verdi: "Kimse kimseyi bırakmadı. Bizim ortak kararımızdı ayrılmak. Konuyu kapadım, siz de kapayın."
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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