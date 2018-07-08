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Hacamat



Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali, yaz konserlerine sıkı bir şekilde hazırlanıyor… Ünlü şarkıcı, önceki gün Bebek Parkı'ndaydı. Sahilde bir saat tempolu yürüyen Sali, ardından parkta esneme hareketleri yaptı.
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