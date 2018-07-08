Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali, yaz konserlerine sıkı bir şekilde hazırlanıyor… Ünlü şarkıcı, önceki gün Bebek Parkı'ndaydı. Sahilde bir saat tempolu yürüyen Sali, ardından parkta esneme hareketleri yaptı.
Hacamat
Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali, yaz konserlerine sıkı bir şekilde hazırlanıyor… Ünlü şarkıcı, önceki gün Bebek Parkı'ndaydı. Sahilde bir saat tempolu yürüyen Sali, ardından parkta esneme hareketleri yaptı.
Etiketler: Ziynet Sali
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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